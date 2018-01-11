Найдивніший кордон у Європі: Лукашенко незадоволений прикордонним контролем між РФ та Білоруссю

Президент Білорусі Олександр Лукашенко поставив завдання врегулювати розбіжності з Росією у прикордонній сфері, оскільки російська сторона без офіційного сповіщення почала здійснювати на білорусько-російському кордоні повноцінний паспортний контроль.

Як повідомляє «БЕЛТА», відповідну заяву президент Білорусі зробив на нараді з лібералізації візового режиму.

"З лютого 2016 року білорусько-російський кордон придбав негласний статус, як його часто називають в інтернеті і скрізь, "найдивнішого кордону в Європі". З цього часу російська сторона без офіційного повідомлення почала здійснювати повноцінний паспортний контроль щодо всіх осіб, які прямують на автомобільному транспорті, а потім - на авіа - і залізничному", - зазначив Лукашенко.

Білоруський лідер підкреслив, що питання повинні вирішувати уряд, МЗС Білорусі та інші зацікавлені відомства.

"Це не нормально, коли між двома братніми державами і народами знову відновлюється кордон, який ми з таким трудом знімали більше 20 років тому. Не знаю, кому це треба", - зазначив він.

При цьому російська сторона, за словами Лукашенка, виходить нібито з міркувань безпеки.

Читайте такожПрезидент Білорусі Лукашенко: "життя у нас не прекрасне, воно терпиме""Але про яку безпеку може бути мова, якщо у нас спільні списки іноземців, яким заборонено в'їзд на територію Союзної держави. Ніхто не може в'їхати, хто знаходиться в цих списках. Хто не перебуває, має право в'їхати, поки не потрапить у ці списки. Тому всякі відмовки і посилання на те, що у нас нібито не те тут коїться, діється, і тому вводиться кордон, не мають підстав", - сказав президент Білорусі.

В серпні минулого року повідомлялося, що Лукашенко висловив занепокоєння відновленням прикордонних зон на кордоні з Росією і охолодженням відносин між країнами.

«Ми пишалися тим, що у нас рівні права для росіян і білорусів. Сьогодні вже починаємо витівки на кордоні, прикордонників росіяни вивели на кордон, митники починають поводитися незрозуміло як, блокують товари. Люди з третіх країн лише через міжнародні пункти пропуску - тобто недовіра вже до нас», - заявив Лукашенко.

Він додав, що Москва і Мінськ «багато втратили на багатьох напрямках».