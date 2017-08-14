Лукашенко занепокоївся "витівками" Росії на кордоні з Білоруссю

Президент Білорусії Олександр Лукашенко висловив занепокоєння відновленням прикордонних зон на кордоні з Росією і охолодженням відносин між країнами. Про це він заявив в ефірі одного з російських телеканалів.

«Ми пишалися тим, що у нас рівні права для росіян і білорусів. Сьогодні вже починаємо витівки на кордоні, прикордонників росіяни вивели на кордон, митники починають поводитися незрозуміло як, блокують товари. Люди з третіх країн лише через міжнародні пункти пропуску - тобто недовіра вже до нас», - заявив Лукашенко.

Читайте такожРосія змінила правила прикордонного контролю для авіарейсів з БілорусіВін додав, що Москва і Мінськ «багато втратили на багатьох напрямках».

Як повідомляв УНІАН, під час візиту до Києва в липні Лукашенко запевнив, що територія Білорусі ніколи не буде використовуватися для агресії проти України. Також, Лукашенко підкреслив, що українсько-білоруський кордон ніколи не стане кордоном війни.

Крім цього, білоруський президент сказав, що готовий виконати всі доручення Порошенка і Путіна для допомоги у вирішенні конфлікту на Донбасі, і висловив готовність сприяти його вирішенню.

7 квітня Лукашенко звинуватив Кремль у неготовності до створення союзної держави. Він висловив думку, що відсутність рівноправності Москви і Мінська є причиною економічних проблем Білорусі.

Договір про створення союзної держави був підписаний Москвою і Мінськом в 1997 році. Це наддержавна організація з поетапно створюваним єдиним політичним, економічним, військовим та митним простором.