Суд виправдав музикантів, які відкрили "гей-бар на землі Путіна" у Фінляндії

Аландський суд звільнив двох реп-виконавців Симона Ярденфорса та Фрея Ларссона, які створили гей-клуб на території, що належить канцелярії президента РФ на Аландських островах у Фінляндії.

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У вересні 2015 шведський реп-дует Far & Son відкрив гей-клуб на Аландських островах, після того як дізналися про те, що там є ділянка, яка з 1947 року перебуває у володінні Росії, повідомляє Yle.

Музиканти назвали свій заклад «Гей-бар на землі Путіна». За допомогою подібних дій музиканти вирішили висловити свій протест проти гомофобної політики, яку, за словами музикантів, Росія практикує.

Видання зазначає, що обвинувачення вимагало зобов'язати реперів виплатити штраф, проте суд не задовольнив клопотання та відпустив музикантів.