"Дякуємо, але ні": у Норвегії сміються над пропозицією Трампа про еміграцію до США

Норвежці критично відреагували на слова Трампа про те, що краще б у США приїжджали мігранти з Норвегії, ніж люди з "смердючих дір", таких як Гаїті або африканські країни".

Як пише Reuters, багато норвежців засудили в соцмережах слова Трампа як неприйнятні і расистські.

Скандинавська країна, одна з найбагатших у світі за ВВП на душу населення, в минулому році була названа найщасливішою на планеті.

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"Від імені Норвегії: дякую, але не треба", - написав у Twitter Турбйорн Сатре, член Норвезької консервативної партії у муніципалітеті поблизу Осло.

"Ми не приїдемо. Привіт з Норвегії", - наводиться цитата іншої жінки.

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп під час наради в Білому домі назвав африканські країни, звідки в Сполучені Штати Америки приїжджають мігранти, "брудними дірами".