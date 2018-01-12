"Ці країни - брудні діри": Трамп про держави Африки

Президент США Дональд Трамп під час наради в Білому домі назвав африканські країни, звідки до Сполучених Штатів Америки приїжджають мігранти, "брудними дірами".

Про це в ніч на п'ятницю, 12 січня, з посиланням на обізнані джерела повідомляє агенція Reuters. Точність цитати підтверджують також співрозмовники цілої низки ЗМІ - агенції АР, телеканалу CNN, газети The Washington Post, пише DW.

"Навіщо нам усі ці люди з Африки? Ці країни - брудні діри. Нам треба більше людей із Норвегії", - переказує слова Трампа один зі співрозмовників Reuters. Інший співрозмовник агентства додав, що американський лідер засумнівався також у доцільності приїзду людей з Гаїті. Повідомляється, що ці слова прозвучали 9 січня під час закритої частини переговорів щодо міграційного законопроекту за участі конгресменів з Демократичної та Республіканської партій.

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Представниця Палати представників Конгресу США від Республіканської партії Міа Лав, дочка іммігрантів з Гаїті, назвала коментарі Дональда Трампа "злими, такими, що сіють ворожнечу, зарозумілими та такими, що протирічать цінностям нашої нації". Вона закликала його вибачитися перед американським народом за "неприйнятну" поведінку.

Конгресмен-демократ Седрік Річмонд, який очолює Чорний кокус Конгресу, куди входять афроамериканські законодавці, заявив, що бачить в останньому висловлюванні американського президента "чергове підтвердження його невіглаських та нетактичних у расовому відношенні поглядів". "Крім того, це підкріплює занепокоєність щодо того, що гасло президента Make America great again ("Повернемо Америці велич!" - Ред.) насправді розшифровується як Make America white again ("Знову зробимо Америку білою!" - Ред.), - додав Річмонд.