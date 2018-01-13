ЗМІ опублікували проект ядерної доктрини США

Нова ядерна доктрина США закликає до нарощування ядерної зброї, у тому числі ядерних озброєнь малої потужності.

Проект документа під назвою "Огляд ядерної політики", підготовлений Міноборони США, опублікувало видання The Huffington Post, передає РБК.

У документі, зокрема, пропонується модернізувати ядерну тріаду, що включає атомні підводні ракетоносці, стратегічну авіацію і міжконтинентальні балістичні ракети. Крім цього, оголошено про плани щодо модернізації деяких малопотужних ракет на підводних човнах і повернення "крилатої ракети з ядерною боєголовкою".

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У проекті документа також звучить заклик до розробки нового виду малопотужних ядерних озброєнь - боєголовок із низькою вибуховою силою. Суть ініціативи полягає в тому, що поточна ядерна зброя має занадто великий руйнівний вплив, щоб його використовувати, уточнює видання. Насамперед мова йде про створення ядерної боєголовки з зарядом малої потужності для ракет Trident D5

В документі в якості зовнішньої загрози, що зросла, називається Росія, а також Китай, КНДР і Іран. У доктрині стверджується, що Росія погрожує застосуванням більш дрібних ядерних озброєнь, США повинні відповідати і утримувати Росію тим же.

Остаточну версію "Огляду ядерного потенціалу" планується представити в лютому. Представник прес-служби Пентагону відмовився прокоментувати проект, заявивши, що відомство "не буде обговорювати попередні проекти документа".