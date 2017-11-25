У Нідерландах на блошиному ринку картину Гітлера продали за 75 центів

Голландському інституту військової документації пожертвували картину Адольфа Гітлера. Подарунок зробила жінка, яка не захотіла розкривати своє ім'я громадськості, передає ТСН.

Читайте такожІсторик назвав страви передсмертної вечері ГітлераЯк стало відомо з її слів, батько цієї жінки придбав полотно на блошиному ринку за 75 центів. Підпис автора він помітив вже коли прийшов додому з покупкою. Після того було проведено кілька спроб встановлення автентичності картини, причому два аукціонних будинки відмовилися виставляти її на торги.

В кінцевому підсумку фахівці підтвердили, що малюнок дійсно є справою рук Гітлера. Власники вирішили не продавати і не тримати вдома це полотно, а віддати його на зберігання в історичний архів.

Раніше в цьому році записна книжка, яка, ймовірно, належала Адольфу Гітлеру, з адресами та номерами телефонів була продана на аукціоні Henry Aldridge and Son у Великобританії за 33 тис. фунтів. У книзі записані від руки понад 200 телефонних номерів, серед власників яких є і високопоставлені керівники Третього рейху Генріх Гіммлер, Йосип Геббельс, Рудольф Гесс, Герман Герінг, Йоахім фон Ріббентроп, Рейнхард Гейдріх, Альберт Борман та інші.