"Працівник натиснув не ту кнопку": губернатор Гаваїв про помилкову ракетну тривогу

За словами губернатора штату Гаваї Девіда Айджа, помилкове попередження про ракетну загрозу було випущено через помилку персоналу відповідальних служб.

Про це повідомляє CNN.

«Сталася помилка під час звичайної процедури перезміни, працівник натиснув не на ту кнопку», — сказав Айдж.

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Він також повідомив у своєму твіттері, що проведе зустріч із керівництвом штату, для запобігання подібних інцидентів.

Трампу також доповіли про неправдиву ракетну тривогу на Гаваях.