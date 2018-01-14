Уряд Шотландії ухвалить рішення щодо референдуму про незалежність до кінця року
Зазначається, що рішення про незалежність Шотландії буде ухвалюватися, коли буде остаточно оформлений формат угоди між Британією і ЄС, що очікується восени 2018 року.
Уряд Шотландії до кінця року вирішить, чи варто проводити другий референдум про незалежність від Британії.
Про це заявила перший міністр Шотландії Нікола Стерджен, повідомляє Європейська правда з посиланням на BBC.
За її словами, рішення буде ухвалюватися, коли буде остаточно оформлений формат угоди між Британією і ЄС, що очікується восени 2018 року.
"В такому разі ми подивимось і оцінимо можливість вибору між новими відносинами з Великою Британією і проголошенням незалежної держави" - сказала Стерджен.
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Сама вона є переконаною прихильницею збереження Шотландії у ЄС.
Раніше Стерджен виступала за проведення референдуму в період осені 2018 року і весни 2019 року. Однак на дострокових виборах до британського парламенту Шотландська національна партія показала провальний результат і втратила третину депутатських місць, після чого шотландські націоналісти замислились над можливістю відтермінування плебісциту.