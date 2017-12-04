ЄС та Велика Британія не досягнули прориву у переговорах щодо Brexit

Європейському Союзу та Великій Британії не вдалось досягнути прориву у переговорах щодо виходу королівства зі складу ЄС.

Про це заявив голова Європейської Комісії (ЄК) Жан-Клод Юнкер за підсумками сьогоднішніх переговорів із британським прем'єр-міністром Терезою Мей, повідомляє Deutsche Welle.

«Попри наші наполегливі зусилля та значний прогрес, який ми та наші команди здійснили протягом останніх кількох днів щодо питань, які залишалися, сьогодні не було можливо досягнути остаточної угоди», - повідомив Юнкер на спільному брифінгу з Мей.

Він висловив сподівання, що цього тижня сторони зможуть просунутись уперед під час переговорів, що дозволить лідерам 27-ми держав-членів ЄС під час саміту наступного тижня затвердити перехід до наступної стадії переговорів з Лондоном, зокрема, і щодо майбутньої співпраці у сфері торгівлі.

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Юнкер назвав Терезу Мей «жорстким і непростим переговорником, який захищає позицію Великобританії з усією енергією, яку, як ми знаємо, вона має». При цьому він зауважив, що відсутність остаточної згоди між Брюсселем та Лондоном за підсумками переговорів щодо Brexit «не є провалом».

У свою чергу, Мей назвала нинішні переговори «конструктивними» і зазначила, що у сторін залишаються розбіжності у поглядах на кілька питань, «що вимагає подальших переговорів та консультацій».

«Ми знову зберемося до кінця цього тижня, і я також впевнена, що ми завершимо це питання успішно», - зазначила британський прем'єр.

24 листопада президент Європейської Ради Дональд Туск заявив, що ЄС очікує від Великобританії «прогресу» у переговорах щодо Brexit протягом наступних 10 днів. Перед цим, 10 листопада, глава делегації ЄС на переговорах з Лондоном Мішель Барньє заявив, що протягом наступних двох тижнів британський уряд має оголосити свою позицію щодо врегулювання усіх основних пунктів переговорів про Brexit.

Формальне рішення про перехід до завершальної фази переговорів має бути ухвалено на саміті ЄС 14-15 грудня в Брюсселі. Якщо Великобританія не надасть пояснень за трьома основними пунктами в установлений ЄС двотижневий термін, початок другої фази переговорів перенесуть на лютий або березень 2018 року, наголосив тоді Барньє.

Як відомо, найбільш спірними питаннями у переговорах між ЄС та Великобританією є фінансові зобов'язання королівства перед ЄС, забезпечення після Brexit прав громадян ЄС, які живуть у Великобританії, та здійснення контролю на кордоні між Ірландією, що є членом ЄС, та Північною Ірландією, що входить до складу Сполученого Королівства.

Раніше у понеділок ЗМІ повідомляли, що під час переговорів сторонам вдалося досягти компромісу у питанні контролю на кордоні між Ірландією та Північною Ірландією. Проте згодом ірландський прем'єр Лео Варадкар заявив, що «здивований і розчарований» тим, що уряд Великобританії змінив свою думку та не зміг «підписати те, що було погоджено раніше сьогодні».