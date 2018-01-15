Під час пожежі на судні в США постраждали не менше 15 осіб (фото, відео)

Не менше 15 осіб постраждали в результаті пожежі на судні в Порт Річі, що в американському штаті Флорида.

Судно перевозило пасажирів на плавуче казино, розташоване в міжнародних водах, передає ABC.

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На борту судна знаходилися близько 50 осіб. Місцевий шериф уточнив, що 15 постраждалих пасажирів були направлені в госпіталь.

Постраждалих з важкими травмами немає, зареєстровані випадки отруєння продуктами горіння і переохолодження. Пожежа почалася, коли судно відійшло приблизно на 100 метрів від берега, що допомогло рятувальникам швидко і безперешкодно дістатися до корабля.

Що стало причиною пожежі на даний момент невідомо.

Відео: ABC News

Раніше УНІАН повідомляв, що швидкохідний катер із туристами на борту вибухнув у неділю, 14 січня, неподалік від берегів таїландського острова Пхипхи.

За словами представника тайської поліції, в аварії постраждали 16 осіб. Капітан і ще двоє пасажирів отримали сильні опіки.