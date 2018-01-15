У Таїланді вибухнув катер із туристами на борту (фото)

Швидкохідний катер із туристами на борту вибухнув у неділю, 14 січня, неподалік від берегів таїландського острова Пхі Пхі.

На судні, на якому перебувала 31 людина, почалася пожежа, повідомляє dw.com з посиланням на dpa.

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За словами представника тайської поліції, в аварії постраждали 16 осіб. Капітан і ще двоє пасажирів отримали сильні опіки.

Причиною вибуху міг стати витік мастила в передньому відсіку катера, припускають в поліції.

Пожежа швидко охопила все судно, і туристи були змушені стрибати з нього у воду. Після того, як всі пасажири були врятовані, катер затонув.

Повідомляється, що на борту знаходилися переважно туристи з Китаю і Таїланду.

Раніше УНІАН повідомляв, що в порту Барселони пором врізався в пришвартований круїзний лайнер. В результаті зіткнення ніхто не постраждав.