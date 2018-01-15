Глава Палестини назвав близькосхідну політику Трампа "ляпасом століття"

Глава Палестинської автономії (ПА) Махмуд Аббас назвав рішення президента США Дональда Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю "ляпасом століття".

З такою заявою Аббас виступив у ході дводенної зустрічі Організації визволення Палестини (ОВП), в Рамалласі, як пише DW.

"Наша вічна столиця - це Єрусалим, і ми не погодимося з тим, що нам пропонується зробити столицею Палестини Абу-Діс замість Єрусалиму", - заявив палестинський лідер. Раніше повідомлялося, що представники владних структур США запропонували палестинцям вибрати в якості столиці передмістя Єрусалима. За словами Аббаса, палестинці зараз переживають "вирішальний момент", їх майбутнє "знаходиться під загрозою".

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Глава Палестинської автономії також заявив, що Ізраїль в односторонньому порядку практично вийшов із мирних угод, які були підписані в Осло в 1993 році. "Осло немає, Ізраїль поклав кінець Осло", - вважає Аббас. Він має намір обговорити з членами ОВП подальші дії в ситуації, що склалася.

Між тим анонімні джерела в офіційних колах Вашингтона повідомили агентству AP, що Трамп поки не прийняв остаточне рішення з приводу фінансової допомоги палестинцям. За їх словами, президент США планує скоротити або зовсім не платити перший в 2018 році внесок у фонд Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт (БАПОР).

Сума внеску, як планувалося раніше, повинна скласти 125 млн доларів. У разі скорочення США, по всій ймовірності, направить тільки 60 млн доларів, пояснили джерела.

У грудні 2017 року президент США Дональд Трамп оголосив, що США визнали Єрусалим столицею Ізраїлю, і пообіцяв перенести туди посольство з Тель-Авіва. Незабаром після цього Генасамблея ООН більшістю голосів прийняла резолюцію, що закликає Вашингтон переглянути прийняте ним рішення.