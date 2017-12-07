Трамп прокоментував рішення по Єрусалиму: "Це те, що необхідно зробити"

США нарешті визнають очевидне, що Єрусалим є столицею Ізраїлю, заявив президент Дональд Трамп. "Це ніщо інше, як визнання реальності», - підкреслив він, передає Голос Америки.

Читайте такожТрамп офіційно визнав Єрусалим столицею Ізраїлю«Крім того, це правильний крок. Це те, що необхідно зробити. Ось чому, згідно з законом про посольство в Єрусалимі, я також доручаю Держдепартаменту почати підготовку до перенесення американського посольства з Тель-Авіва до Єрусалиму», – заявив Трамп в 11-хвилинній промові, яка транслювалася по телебаченню в США та інших країнах.

На рішення Трампа вже відреагував глава ізраїльського уряду Біньямін Нетаньяху. Він заявив, що не сумнівається в тому, що інші країни наслідуватимуть приклад США і визнають Єрусалим столицею Ізраїлю. За словами Нетаньяху, як тільки США перенесуть в Єрусалим своє посольство, інші держави вчинять так само.

Виступаючи з промовою в міністерстві закордонних справ Ізраїлю Нетаньяху додав, що очолюваний ним уряд знаходиться на зв'язку з іншими державами, однак не уточнив, з якими саме.

Збройні сили Ізраїлю оголосили про розміщення додаткових підрозділів на Західному березі річки Йордан в рамках забезпечення "готовності до можливих подій". Проте офіційний представник ізраїльської армії поки ніяк не прокоментувала ситуацію.

Сьогодні на Західному березі і в секторі Газа почалися протестні виступи палестинців. Ізраїльська армія відкрила вогонь; є поранені. За словами очевидців, тисячі демонстрантів вийшли на вулиці, скандуючи: «Єрусалим – столиця палестинської держави». Деякі палестинці кидали у військових камінням.

Рішення Трампа змінити давню позицію США по Єрусалиму і почати процес перенесення посольства з Тель-Авіва викликало різку критику з боку палестинських лідерів.

Палестинський президент Махмуд Аббас заявив, що план Трампа рівносильний зреченню США від ролі посередника в мирних переговорах.

Глава ХАМАСУ Ісмаїл Ханія закликав палестинців до початку нової інтифади (повстання) проти Ізраїлю. «Ми хочемо, щоб повстання тривало, щоб Трамп і окупанти пошкодували про це рішення», – сказав Ханія, виступаючи в Газі.

Ізраїль вважає Єрусалим своєю вічною і неподільною столицею, палестинці хочуть зробити східну частину міста столицею своєї держави.