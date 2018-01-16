Зірку фільму "Бумер" терміново госпіталізували (фото)

У Москві був терміново госпіталізований відомий актор Сергій Горобченко, зірка фільму "Бумер".

Він несподівано знепритомнів, перебуваючи у себе вдома. Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє Mash.

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"Сергій несподівано знепритомнів у себе вдома. Родичі самі привезли його до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Пізніше у своєму Instagram актор зізнався, що у нього діагностували панкреатит.

Горобченко прославився завдяки ролям у таких фільмах і серіалах, як "Бумер", "Марш Турецького", "Каменська" й "Доктор Живаго".

Як повідомляв УНІАН, 29 листопада 2017 року народний артист СРСР Олег Табаков переніс термінову операцію, його стан оцінюється як стабільно важкий.