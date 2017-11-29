Актор Олег Табаков переніс термінову операцію, його стан оцінюється як стабільно важкий, повідомляють російські ЗМІ. Після операції Табакова підключили до апарату штучної вентиляції легенів. Інші подробиці поки не відомі.

Читайте такожРодичі актора Табакова розповіли про його діагнозЯк повідомляв УНІАН, 27 листопада Олега Табакова доставили у 6-е відділення реанімації та інтенсивної терапії. Тоді надходила суперечлива інформація про причини госпіталізації: у театрі «Табакерка» і прес-службі МХТ заявили, що актор був доставлений в лікарню "для звичайного планового медичного обстеження". Сам артист, коментуючи інформацію про свою госпіталізацію, сказав, що хворий. За інформацією анонімного Telegram-каналу Mash, у Олега Табакова підозрюють важке запалення легенів.

Вчора ЗМІ повідомили про різке погіршення стану актора. Син Олега Табакова Антон, однак, розповів, що лікарі оцінюють стан артиста як стабільний, і він знаходиться в свідомості.

На сайті МТХ ім. Чехова, тим часом з'явилася інформація про скасування трьох вистав за участю Олега Табакова.