У Польщі звільнили голову МЗС, відомого скандальними антиукраїнськими заявами

У Польщі оголосили про зміни в уряді – ротації відбулися в дев’яти міністерствах. Нових очільників отримали, серед інших: Міністерство закордонних справ, Міністерство національної оборони, Міністерство внутрішніх справ та адміністрації, Міністерство довкілля та Міністерство здоров’я.

Як пише "Польське радіо", президент Польщі Анджей Дуда звільнив, зокрема: міністра закордонних справ Вітольда Ващиковського, міністра здоров’я Константи Радзивілла, міністра довкілля Яна Шишко, міністра національної оборони Антоні Мацєревича, міністра цифризації Анну Стрежинську.

Замість Ващиковського призначили Яцека Чапутовіча, який раніше був заступником міністра.

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Як відомо, Ващиковський кілька разів фігурував у скандалах між українською та польською сторонами.

Так, раніше Ващиковський заявив, що Україна не зможе увійти в Європу до тих пір, поки не буде вирішено історичні питання і питання статусу польських меншин.

Ващиковський по суті повторив слова голови правлячої партії Польщі "Право і Справедливість" Ярослава Качиньського, який вважає, що глорифікація імені Степана Бандери в Україні може зашкодити євроінтеграційним прагненням України.

Також Польща заборонила в'їзд кільком українцям. Серед них є і голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В'ятрович. Ващиковський сказав, що "це людина, яка пропагує глибоко антигуманітарні, антиєвропейські цінності".