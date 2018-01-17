Судовий розгляд у справі Манафорта розпочнеться не раніше вересня - ЗМІ

Судовий розгляд у справі колишнього керівника виборчого штабу Дональда Трампа, радника екс-президента України Віктора Януковича Пола Манафорта та його бізнес-партнера Ріка Гейтса розпочнеться не раніше вересня.

Про це повідомляє Politico.

"Кримінальне провадження щодо колишнього голови виборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта, імовірніше, розпочнеться не раніше вересня, після того як федеральний суддя у вівторок відхилила звернення офісу спеціального прокурора Роберта Мюллера розпочати судовий розгляд у травні", - повідомляє видання.

Суддя окружного суду у Вашингтоні Емі Берман Джексон зазначила, що зважаючи на те, що стороні захисту було передано сотні тисяч документів та електронних файлів, нереально розраховувати на те, що процесуальні дії на суді розпочнуться 14 травня, як це запропонували минулого тижня прокурори.

"Я не зовсім впевнена, коли може бути дата судового розгляду", - сказала суддя.

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"Я не заперечую щодо судового розгляду у вересні чи жовтні... Я не хочу такої ситуації, коли ми будемо вимушені це продовжувати. Ми повинні мати справжню дату судового розгляду", - наголосила Джексон.

Як сказав на судовому засіданні прокурор Грег Андрес, команда спеціального прокурора Департаменту юстиції США Роберта Мюллера очікує, що їй знадобиться близько трьох тижнів, аби представити справу проти Манафорта та його бізнес-партнера Ґейтса, у якій серед іншого містяться обвинувачення щодо відмивання коштів та відсутність реєстрації як іноземного агента у зв'язку з роботою на уряд України та одну з українських політичних партій.

Як повідомляв УНІАН, справа Манафорта є частиною розслідування спеціального прокурора Департаменту юстиції США Мюллера про ймовірне втручання Росії в президентські вибори 2016 року, щоб схилити їх результат на користь Трампа.

У обвинуваченні Федеральної колегії присяжних, спрямованому до окружного суду у Вашингтоні, зазначається, що Манафорт і його бізнес-партнер Гейтс за співпрацю з оточенням Януковича отримали десятки мільйонів доларів. Зокрема, між 2006 і 2015 роками вони виступали як незареєстровані агенти уряду України, політичних сил Партії регіонів і «Опозиційного блоку».

Манафорт і Гейтс перерахували мільйони доларів отриманих виплат іноземним компаніям і на банківські рахунки, відкриті ними та їхніми спільниками у низці країн, і зокрема, на Кіпрі, Сент-Вінсент і Гренадини і на Сейшелах. Вони приховали існування іноземних компаній і банківських рахунків, постійно неправильно повідомляючи у своїх податкових документах, що вони не мають іноземних банківських рахунків.

Тільки обвинувачення в змові з метою відмивання коштів тягне за собою покарання до 20 років позбавлення волі. Манафорт і Гейтс 2 листопада 2017 року з'явилися в суді у Вашингтоні. Вони перебувають під домашнім арештом з визначеними розмірами застави в сумі 10 млн доларів і 5 млн доларів відповідно. У судовому рішенні зазначається, що вони не мають вносити заставу, якщо тільки не порушать вимогу з'являтися до суду або інші вимоги.