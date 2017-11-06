Суд у США залишив Манафорта і Гейтса під домашнім арештом

Суд відмовив колишньому керівнику президентської кампанії Дональда Трампа Полу Манафорту і його колишньому бізнес-партнеру Ріку Гейтсу у звільненні з-під домашнього арешту. Як повідомляє The Washington Post, відповідне рішення оголосила суддя Емі Берман Джексон під час слухань у понеділок.

Суддя також підкреслила, що вона схильна звільнити підозрюваних з-під домашнього арешту, але розглядає можливість змусити чоловіків утримуватися від використання транспортних засобів, дотримуватися комендантську годину і перебувати під електронним GPS-моніторингом.

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Крім того, Джексон наголосила, що не буде приймати рішення про заставу двом обвинуваченим, поки не отримає більше інформації щодо їхнього фінансового становища. Суддя також додала, що за будь-яких обставин не дозволить підозрюваним виїжджати за кордон.

Як повідомляв УНІАН, в обвинуваченні Федеральної колегії присяжних, спрямованому до окружного суду у Вашингтоні, зазначається, що Манафорт та його бізнес-партнер Ґейтс за співпрацю з оточенням Януковича отримали десятки мільйонів доларів. Зокрема, між 2006 та 2015 роками вони виступали в якості незареєстрованих агентів уряду України, політичних сил Партії регіонів та «Опозиційного блоку».

Манафорт та Ґейтс перевели мільйони доларів отриманих виплат іноземним компаніям та на банківські рахунки, які були відкриті ними та їхніми спільниками у низці країн, і зокрема, на Кіпрі, Сент-Вінсенті і Гренадинах та Сейшелах. Вони приховали існування іноземних компаній та банківських рахунків, постійно хибно повідомляючи у власних податкових документах, що вони не мають іноземних банківських рахунків.