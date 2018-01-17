"Може дати фору багатьом": у Кремлі вважають Путіна "абсолютно здоровим"

У Кремлі оголосили, що президент Росії Володимир Путін "абсолютно здоровий".

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков сказав журналістам: "У свою чергу, можу вас запевнити, що президент абсолютно здоровий, може дати фору багатьом".

Так Пєсков відповів на запитання, чи планує адміністрація президента РФ оприлюднити стан здоров'я Путіна, як це зробили в Білому домі про стан здоров'я президента США Дональда Трампа.

Водночас він наголосив, що законодавчо в Росії такі формати не передбачено.

"Мені невідомо про те, що такі формати готуються. І в нашому законодавстві якихось обов'язкових оприлюднень даних про стан здоров'я президента не передбачено", - сказав Пєсков.

Раніше лікар Трампа Джексон виступив перед журналістами з детальним звітом щодо фізичного і психічного здоров'я президента. Згідно з висновками, Трамп повністю здоровий. Джексон зауважив, що у Трампа "чудові гени", відмінні кардіопоказники, він щодня приймає аспірин для профілактики серцевих захворювань і препарати від випадіння волосся і для зниження рівня холестеролу. Також лікар президента США спростував будь-які натяки на можливі психічні відхилення у Трампа.