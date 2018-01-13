Лікар Білого дому розповів про стан здоров'я Трампа

У президента США Дональда Трампа чудовий стан здоров'я. Про це повідомив лікар Білого дому Ронні Джексон ввечері в п'ятницю, 12 січня, за результатами першого офіційного медичного обстеження Трампа з часу його вступу на посаду глави держави близько року тому.

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Як передає DW.com, за словами Джексона, обстеження, яке проводилось у військовому госпіталі імені Уолтера Ріда під Вашингтоном, пройшло "виключно добре". Лікар, який спостерігав і за попередником Трампа на посаді президента - Бараком Обамою, сказав, що він вивчить отримані дані і повідомить усі подробиці у вівторок, 16 січня.

Сам 71-річний Трамп напередодні обстеження висловив упевненість в тому, що воно пройде добре. "Я думаю, що все буде дуже добре. Це і повинно добре пройти, інакше біржа буде незадоволена", - сказав він.

Білий дім представив дуже скупу інформацію про майбутній огляд, зазначивши лише, що психічний стан Трампа не буде предметом обстеження. За повідомленнями ЗМІ, лікарі повинні були перевірити у президента кров, серце, легені, травний тракт, рухово-опорний апарат, зір та шкіру.

Нещодавно опублікована скандальна книга "Вогонь і лють: Всередині Білого дому при Трампа" викликала в США дебати про стан здоров'я президента. Автор книги - журналіст Майкл Вулф охарактеризував главу держави як "розумово нестабільну" людину. Трамп у відповідь на це назвав себе "дуже стабільним генієм". Низка конгресменів вже висловлювалася за проведення психічного обстеження Дональда Трампа.