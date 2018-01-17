Командувач НАТО в Європі закликав до модернізації сил перед обличчям загрози з боку РФ

Головнокомандувач силами НАТО в Європі генерал Кертіс Скапарротті попередив, що альянс не буде "домінуючим" у деяких областях через п'ять років, якщо не зможе модернізувати свої збройні сили і адаптуватися до зростаючої загрози з боку Росії.

"У мене, звичайно, є побоювання щодо Росії", - сказав Скапарротті на прес-конференції в Брюсселі 17 січня після зустрічі керівників оборони НАТО, передає Радіо Свобода.

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За оцінкою генерала, в даний час НАТО зберігає своє домінування. Однак існують області, які опинилися перед обличчям викликів і однією з таких, за його оцінкою, є кіберпростір. "Вони дуже компетентні в цій області", - сказав він, маючи на увазі Росію. Існують і інші сфери, де через модернізацію ми не будемо через п'ять років зберігати перевагу, якщо не зможемо адаптуватися, заявив генерал.

Звертаючись до засідання Військового комітету, найвищого військового відомства альянсу, Скапарротті заявив, що "відродження Росії як стратегічного конкурента, зростаюче занепокоєння і нестабільність в Африці і на Близькому Сході, а також тероризм перебудовують наше стратегічне середовище".

Відносини між Москвою і Заходом виявилися серйозно зіпсовані після захоплення Росією Криму в березні 2014 року і підтримки сепаратистів, які контролюють частини Східної України. В результаті війни між київськими силами і сепаратистами, підтримуваними Росією, з квітня 2014 року загинули понад 10 300 осіб. На тлі зростаючої напруженості НАТО активізував свою оборону в країнах-членах, які є сусідами Росії.