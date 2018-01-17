Командувач силами НАТО в Європі розповів про підготовку до зустрічі з головою Генштабу ЗС РФ

Верховний головнокомандувач Об’єднаними збройними силами НАТО в Європі генерал Кертіс Скапарротті повідомив, що його зустріч з начальником Генерального штабу Збройних сил Росії генералом армії Валерієм Герасимовим перебуває на підготовчому етапі.

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Як передає власний кореспондент УНІАН, про це Скапарротті сказав у середу в Брюсселі на прес-конференції по завершенню засідання Військового комітету НАТО за участю начальників Генштабів збройних сил країн-членів Альянсу.

Він нагадав, що говорив з Герасимовим по телефону у вересні минулого року. «Ми домовилися зустрітися, і зараз це організовується», - зазначив він.

Деталей можливої зустрічі немає.