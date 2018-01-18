Відомий російський актор, який виступав на підтримку України, потрапив до лікарні

Актор Армен Джигарханян, який раніше засудив агресію Росії проти України, був госпіталізований в Москві в стані середньої тяжкості. Артист потрапив в лікарню через болі в лівій нозі.

Про це повідомив приятель артиста Артур Согоманян, передає "Московський комсомолець".

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«Практично весь день в середу він провів у театрі, а коли ввечері зібрався йти, поскаржився, що у нього з'явилася сильна слабкість. Ми вирішили не ризикувати і викликали лікарів», - сказав він.

За його словами, з серцем у Джигарханяна все в порядку.

«Він підхопив щось у театрі, горло болить, кашляє. І з лівою ногою виникає проблема час від часу, і зараз з'явився біль. З урахуванням букета всіх його хвороб це небезпечно, тому лікарі сказали, що краще не ризикувати, треба відвезти в лікарню і там робити томографію», - розповів один артиста.

Відзначимо, що в розпал анексії Криму, відомий актор Армен Джигарханян був одним з небагатьох, хто висловив підтримку Україні і не підписав колективний лист представників російської творчої інтелігенції, публічно висловила підтримку зовнішньої політики Володимира Путіна.

Як повідомляв УНІАН, раніше актор Олег Табаков був госпіталізованийдо лікарні із запаленням легенів.