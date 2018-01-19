У Бельгії двоє поліцейських зуміли відбитися від нападу близько 40 мігрантів

Близько 40 мігрантів вчинили напад на поліцейський патруль поблизу села Гран-Бідар в околицях Брюсселя, передає Європейська правда.

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Інцидент стався на парковці, коли поліцейські здійснювали перевірку документів. Вони побачили, як близько 50 осіб намагалися залізти у вантажівку, що прямувала до Британії. Побачивши поліцію, вони втекли.

Інспектори провели перевірку транспортного засобу, однак людей у ньому не виявили. У цей час на них напала група приблизно з 15 мігрантів, які раптово вискочили з лісу, озброєні палицями і арматурою.

Поліцейські оборонялися гумовими кийками і використовували перцевий газ, однак сили були нерівні - до нападників приєдналися ще мігранти, збільшивши кількість нападників до близько 40 осіб. Двоє правоохоронців отримали поранення у сутичці.

Поліцейським вдалося відігнати нападників лише з допомогою попереджувальних пострілів. В результаті було затримано 16 осіб, які виявилися вихідцями з Еритреї, Ефіопії і Судану.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Словенії затримали українця, який віз 20 мігрантів з Пакистану.