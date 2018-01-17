У Словенії затримали українця, який віз 20 мігрантів з Пакистану (відео)
21:12, 17 січня 2018Світ
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Після того, як авто незаконно перетнуло кордон, за порушником одразу виїхав патруль.
Громадянин України разом із нелегалами в'їхав на територію Словенії із Хорватії. Хоча мікроавтобус, яким він керував, зареєстрований в Австрії.
Після того, як авто незаконно перетнуло кордон, за порушником одразу виїхав патруль. На високій швидкості мікроавтобус з'їхав з дороги та врізався у кущі.
Як повідомляв УНІАН, в Угорщині затримали нелегалів, які прилетіли з України на "кукурузнику".
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