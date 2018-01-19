Росія потрапила у п'ятірку загроз національній безпеці США

У п'ятницю, 19 січня, Пентагон оприлюднив нову Національну оборонну стратегію США (National Defense Strategy, NDS). Повний текст стратегії засекречений, але відомство опублікувало її короткий виклад за підписом міністра оборони Джеймса Меттіса. Це перша Національна оборонна стратегія США з 2008 року, у 2011 і 2015 роках виходили Національні військові стратегії (National military strategy), передає РБК.

«Відтепер не тероризм, а стратегічне суперництво між країнами є головною проблемою для національної безпеки США», - стверджують автори стратегії.

Читайте такожКомандувач НАТО в Європі закликав до модернізації сил перед обличчям загрози з боку РФ

Головними порушниками світового спокою і загрозами американській безпеці у документі названо чотири країни: Китай, Росія, КНДР та Іран. П'ята загроза — продовження активності терористичних угруповань. Вони, на думку Пентагону, становлять небезпеку навіть після військової поразки «Ісламської держави». У документі зазначено, що основна ймовірність конфлікту зараз надходить із зіткнення держав.

Для протидії загрозам Міноборони США зосередиться на трьох основних напрямках: підвищення боєготовності армії, зміцнення діючих альянсів і реформу самого відомства з метою підвищити ефективність і швидкість роботи бюрократичного апарату.

США також будуть модернізувати озброєння. «Найнадійніший спосіб запобігти війні - бути готовим виграти її», - сказано у документі. США планують удосконалити свою армію, зокрема, за рахунок модернізації ядерної тріади (стратегічна авіація, міжконтинентальні балістичні ракети і атомні підводні ракетоносці).

Крім того, у документі сказано, що США планують працювати над зміцненням альянсів, щоб жоден супротивник не зміг протистояти спільним силам США і союзників. Ключові напрямки для зміцнення партнерства - Індо-Тихоокеанський регіон, Близький Схід, НАТО.

Менше ніж за тиждень до затвердження стратегії національної оборони, 12 грудня минулого року, Трамп підписав оборонний бюджет країни на 2018 рік — майже $700 млрд. Базовий бюджет Пентагону складе $626 млрд, ще $66 млрд піде на підтримку військових операцій США за кордоном. Для порівняння, у 2017 році оборонний бюджет США склав близько $619 млрд, роком раніше - $600 млрд.

Як повідомляв УНІАН, раніше генерал США назвав "зміцнілу Росію" найбільшою загрозою в Європі.