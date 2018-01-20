Папа Римський закликав боротися з корупцією

Папа Римський Франциск закликав протидіяти корупції, пише Reuters. «Все, що робиться для боротьби з цим соціальним бичем заслуговує нашої уваги і підтримки... Це - битва, в яку залучені всі ми», - сказав Франциск.

Читайте такожПапа Римський у різдвяному посланні попросив миру для УкраїниЗа його словами, "протидія корупції вимагає більшої культури відкритості в державних установах, приватному секторі та громадських організаціях і церковні громади - не виняток".