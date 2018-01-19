Папа Римський повінчав членів екіпажу під час польоту (фото, відео)

Папа Римський Франциск повінчав членів екіпажу на борту літака, що прямував між чилійськими містами Сантьяго та Ікіке.

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Під час подорожі чилійськими містами Франциск розговорився з бортпровідником і стюардесою.

Виявилося, що вони у цивільному шлюбі. Планували обвінчатися в Сантьяго, але обрану церква знищив землетрус. Папа Римський вирішив не втрачати часу і повінчати молодят прямо на борту.

Свідоцтво про вінчання пара підписала на бланку авіакомпанії Latam, яка виконувала рейс. Свідком виступив власник Latam Ігнаціо Куето.