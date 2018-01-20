Трамп: призупинення роботи уряду США - "подарунок" демократів на мою річницю

Президент США Дональд Трамп назвав призупинення роботи федеральних відомств США "подарунком" демократів на річницю його президентства.

Про це Трамп написав у своєму Twitter, передає Європейська правда.

"Сьогодні рік мого президентства, і демократи захотіли зробити мені хороший подарунок. #DemocratShutdown", - написав він.

Нагадаємо, федеральний уряд США рівно опівночі призупинив роботу, оскільки сенатори не змогли досягти згоди у питанні фінансування уряду.

Призупинення роботи федеральних відомств (shutdown) припало на першу річницю інавгурації президента США Дональда Трампа.

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Напередодні Палата представників змогла більшістю голосів затвердити законопроект, що дозволяє продовжити фінансування державних органів аж до 16 лютого. Але ця ініціатива так і не отримала підтримки в Сенаті.

Основною перешкодою стала позиція демократів, які наполягали на включенні в текст законопроекту гарантій державного захисту для понад 700 000 нелегальних іммігрантів, які були привезені в США ще дітьми.