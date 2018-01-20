"Шатдаун" в США: уряд припинив роботу через відсутність грошей

Федеральні відомства США частково припинили роботу через відсутність фінансування.

Як пише Reuters, Конгрес США не зміг прийняти федеральний бюджет країни до опівночі 20 січня (07.00 за київським часом). Саме опівночі закінчувався термін дії нинішнього тимчасового закону про фінансування уряду.

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Таким чином, федеральні міністерства і відомства США змушені припинити роботу через відсутність грошей. Всі працівники держорганів, які не виконують важливі завдання, повинні будуть піти на тимчасові неоплачувані відпустки.

Видання зазначає, що в Сенаті тривають переговори щодо нового законопроекту.

Нагадаємо, проект закону про тимчасове фінансування уряду вже пройшов затвердження в Палаті представників. Але у Сенаті демократична меншість блокує його просування, головним чином через обмеження адміністрацією Трампа деяких програм, у тому числі, програми захисту неповнолітніх мігрантів.

Востаннє уряд США припиняв роботу з цієї причини в 2013 році, коли через бюджетну кризу уряд США був змушений частково призупинити роботу на 16 днів. Тоді демократи і республіканці не змогли домовитися по ряду параметрів бюджету.