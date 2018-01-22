ЄС має стати згуртованішим та швидшим у прийнятті рішень - Меркель

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) вважає, що Євросоюз повинен згуртованіше діяти на світовій арені та приймати швидші рішення.

Лише так ЄС може утвердитися у світі, заявила Меркель після зустрічі з прем'єр-міністром Болгарії Бойко Борисовим у Софії у неділю, 21 січня, повідомляє DW.

Меркель прибула з візитом до Болгарії, яка наразі має піврічне головування у раді ЄС. Німецька канцлерка, яка минулої п'ятниці обговорювала теми тіснішої співпраці з президентом Франції Еммануелем Макроном, наголосила, що Євросоюз повинен краще співпрацювати та реорганізувати співробітництво з цілої низки тем - починаючи з політики безпеки та економіки і закінчуючи дослідницькою політикою. "Ми хочемо утвердити себе в світі, ми хочемо піднести наш голос, втілювати наші цінності. Це, звісно, означає, що ми маємо спільно діяти", - наголосила Меркель.

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Вона також обговорила з главою болгарського уряду стратегічні відносини з Китаєм. Раніше повідомлялося про спроби Китаю провести окремий діалог з 16-ма країнами Східної та Південно-Східної Європи, деякі з яких є членами Євросоюзу. "У цьому питанні ми маємо діяти заодно", - наголосила Меркель. Крім того, вона закликала до швидших реформ у Євросоюзі. "На сьогодні час відіграє значну роль, - зазначила канцлерка. - Ми як європейці маємо стати дещо швидшими".

Нагадаємо, у грудні минулого року Анґела Меркель заявляла, що Німеччина та Франція планують до березня 2018 року затвердити спільну пропозицію щодо реформи Євросоюзу та Єврозони. Тоді ж Еммануель Макрон заявив про наміри погодити "дорожню карту" реформ з усіма лідерами Єврозони до червня цього року.