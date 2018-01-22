ЄС має стати згуртованішим та швидшим у прийнятті рішень - Меркель
Євросоюз має стати згуртованішим та швидшим у прийнятті рішень. Лише так він може утвердитися в світі, заявила канцлерка Німеччини Анґела Меркель під час візиту до Болгарії.
Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) вважає, що Євросоюз повинен згуртованіше діяти на світовій арені та приймати швидші рішення.
Лише так ЄС може утвердитися у світі, заявила Меркель після зустрічі з прем'єр-міністром Болгарії Бойко Борисовим у Софії у неділю, 21 січня, повідомляє DW.
Меркель прибула з візитом до Болгарії, яка наразі має піврічне головування у раді ЄС. Німецька канцлерка, яка минулої п'ятниці обговорювала теми тіснішої співпраці з президентом Франції Еммануелем Макроном, наголосила, що Євросоюз повинен краще співпрацювати та реорганізувати співробітництво з цілої низки тем - починаючи з політики безпеки та економіки і закінчуючи дослідницькою політикою. "Ми хочемо утвердити себе в світі, ми хочемо піднести наш голос, втілювати наші цінності. Це, звісно, означає, що ми маємо спільно діяти", - наголосила Меркель.
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Вона також обговорила з главою болгарського уряду стратегічні відносини з Китаєм. Раніше повідомлялося про спроби Китаю провести окремий діалог з 16-ма країнами Східної та Південно-Східної Європи, деякі з яких є членами Євросоюзу. "У цьому питанні ми маємо діяти заодно", - наголосила Меркель. Крім того, вона закликала до швидших реформ у Євросоюзі. "На сьогодні час відіграє значну роль, - зазначила канцлерка. - Ми як європейці маємо стати дещо швидшими".
Нагадаємо, у грудні минулого року Анґела Меркель заявляла, що Німеччина та Франція планують до березня 2018 року затвердити спільну пропозицію щодо реформи Євросоюзу та Єврозони. Тоді ж Еммануель Макрон заявив про наміри погодити "дорожню карту" реформ з усіма лідерами Єврозони до червня цього року.