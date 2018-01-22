"Туреччина була відвертою" - глава Пентагону прокоментував операцію в Сирії

Міністр оборони США Джеймс Меттіс повідомив, що Туреччина заздалегідь попередила Сполучені Штати про початок операції проти курдів на північному заході Сирії.

Читайте такожОперація "Оливкова гілка": Туреччина завдала авіаударів по позиціях курдів в Сирії«Туреччина була відвертою. Вони попередили нас, перш ніж послати авіацію і зробити це, консультувалися з нами. І зараз ми працюємо над тим, як діяти далі. Ми з цим розберемося»,- запевнив Меттіс, передає Reuters.

Як повідомляв УНІАН, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган 20 січня оголосив про початок антитерористичної операції«Оливкова гілка» в Афріні проти курдів. До цього він висунув курдам ультиматум: у тижневий термін залишити займані ними позиції, або бути готовими до операції з їх знищення.