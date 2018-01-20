Ердоган оголосив про фактичний початок операції в сирійському Афріні

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що антитерористична операція в сирійському Афріні фактично вже почалася. Про це він повідомив, виступаючи в провінції Кютахья. Також турецький президент розкритикував підтримку, що надають США сирійським курдам з партії «Демократичний союз» і загонів «Сил народної самооборони».

Читайте такожТуреччина планує воєнну операцію проти підтримуваних США курдів у Сирії «Захід повинен усвідомити, що Туреччина - союзник, з яким потрібно рахуватися і співпрацювати в регіоні», - наводить Anadolu слова Ердогана. Він додав, що закликає Захід переглянути політику в Сирії і припинити співпрацю з терористами.

У п'ятницю про те, що операція ЗС Туреччини в Афріні «de facto почалася з артилерійських обстрілів» сказав міністр оборони Туреччини Нуреттин Джаніклі. За словами чиновника, поки що «жоден турецький солдат не перетнув турецько-сирійський кордон».

Раніше сьогодні повідомлялося, що Збройні сили Туреччини обстріляли позиції сил сирійських курдів в районі Афрін. До цього Курдські сили самооборони (YPG) - бойове крило PYD/PKK - вбили чотирьох турецьких військовослужбовців у прикордонній зоні.

Анкара стягує спецназ до сирійського кордону і готує масштабний наступ.