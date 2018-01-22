В Радбезі ООН збираються обговорити ситуацію в Сирії

Глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан повідомив, що члени Ради Безпеки ООН у понеділок обговорять розвиток подій в Сирії.

Читайте також"Туреччина була відвертою" - глава Пентагону прокоментував операцію в СиріїУ своєму "Твіттері" він пояснив, що "Франція має намір підкреслити важливість забезпечення доступу сирійців до гуманітарної допомоги".

Як повідомляв УНІАН, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про початок антитерористичної операції «Оливкова гілка» в Афріні проти курдів. До цього він висунув курдам ультиматум: у тижневий термін залишити займані ними позиції, або бути готовими до операції з їх знищення.

Сьогодні стало відомо, що Туреччина консультувалася з США, перш ніж почати спецоперацію в Сирії.