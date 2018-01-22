Google запустив дудл на честь "батька монтажу" Ейзенштейна

Пошуковик Google розмістив на стартовій сторінці дудл (святкову версію свого логотипу) на честь для народження режисера Сергія Ейзенштейна.

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"Народжений у цей день (22 січня) у 1898 році, Сергій Ейзенштейн був радянським авангардним художником і режисером декількох новаторських фільмів, у тому числі «Броненосець Потьомкін», «Страйк», «Старе і нове», - йдеться в повідомленні Google. Підкреслюється, що Ейзенштейн вважається "батьком монтажу" - його кінематографічна техніка була революційною.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні Google присвятив дудл 40-річчю фільму "Службовий роман".