Google запустив дудл на честь "батька монтажу" Ейзенштейна
10:06, 22 січня 2018Світ
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120 років тому народився всесвітньо відомий режисер Ейзенштейн.
Дудл на честь дня народження Ейзенштейна / Google
Пошуковик Google розмістив на стартовій сторінці дудл (святкову версію свого логотипу) на честь для народження режисера Сергія Ейзенштейна.
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"Народжений у цей день (22 січня) у 1898 році, Сергій Ейзенштейн був радянським авангардним художником і режисером декількох новаторських фільмів, у тому числі «Броненосець Потьомкін», «Страйк», «Старе і нове», - йдеться в повідомленні Google. Підкреслюється, що Ейзенштейн вважається "батьком монтажу" - його кінематографічна техніка була революційною.
Як повідомляв УНІАН, у жовтні Google присвятив дудл 40-річчю фільму "Службовий роман".
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