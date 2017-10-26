"Службовий роман": Google присвятив дудл 40-річчю фільму

Компанія Google створила дудл на честь ювілею знаменитого фільму Ельдара Рязанова "Службовий роман".

Сьогодні виповнюється 40 років з моменту прем'єри знаменитої картини. Фільм вийшов на екрани в 1977 році. Дудл зображує одну з найбільш пам'ятних сцен, коли герой Андрія Мягкова уявляє діалог зі своєю начальницею, роль якої виконала Аліса Фрейндліх, і ставить її окуляри собі на ногу.

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Раніше Google привітав українців з Днем Незалежності новим дудлом.