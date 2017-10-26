"Службовий роман": Google присвятив дудл 40-річчю фільму
12:12, 26 жовтня 2017Суспільство
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Фільм вийшов на екрани в 1977 році, у свій час в СРСР фільм побачили 58 мільйонів людей.
П'ятдесят вісім мільйонів чоловік (майже половина населення СРСР в 1977 році) побачили «Службовий роман» під час всесоюзної прем'єри / Google
Компанія Google створила дудл на честь ювілею знаменитого фільму Ельдара Рязанова "Службовий роман".
Сьогодні виповнюється 40 років з моменту прем'єри знаменитої картини. Фільм вийшов на екрани в 1977 році. Дудл зображує одну з найбільш пам'ятних сцен, коли герой Андрія Мягкова уявляє діалог зі своєю начальницею, роль якої виконала Аліса Фрейндліх, і ставить її окуляри собі на ногу.
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Раніше Google привітав українців з Днем Незалежності новим дудлом.
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