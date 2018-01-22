У Британії засумнівалися в здатності дати відсіч російській армії

Британські збройні сили не в змозі дати адекватну відсіч російській армії на полі бою, йдеться в заяві глави генштабу сухопутних сил Ніка Картера.

Як повідомляє Бі-бі-сі, очікується, що ця заява в понеділок прозвучить у промові Картера, текст якої схвалений міністром оборони. Генерал рідко виступає на публіці, і спостерігачі пов'язують його виступ з тим, що в уряді обговорюється скорочення оборонних витрат.

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Здатність британської армії відповідати на військові загрози постраждає, якщо Великобританія не буде підтримувати її на тому ж рівні, що і її потенційні супротивники, йдеться в тексті промови Картера, яку він планує виголосити в Королівському інституті об'єднаних сил.

Настороженість в Європі викликали широкомасштабні маневри у вересні 2017 року, на яких збройні сили Росії відпрацьовували операції в Північній Європі.

Генерал Картер також робить акцент на нових можливостях ведення кібервійни, які з'явилися в Росії, і на небезпеку ракет дальнього радіусу дії, які Росія застосувала в Сирії. За його словами, на початку сирійської кампанії військово-космічні війська здійснили 26 ракетних пусків з відстані 1500 км.

До того ж, як свідчить заява, Москва формує агресивні експедиційні сили, які за потужністю вже перевершують британську армію. Потенційна військова загроза вже на європейському порозі, заявляє Картер.

Наприкінці минулого року прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей звинуватила Росію і Володимира Путіна в кібершпигунстві і спробах посіяти смуту в демократичних державах.