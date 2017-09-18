Путін прибув на військові навчання "Захід-2017"

Президент Росії Володимир Путін прибув у Ленінградську область на навчання "Захід-2017". На полігоні "Лузький" він проінспектує дії військових РФ та Білорусі, передає РІА Новости.

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Раніше прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков пояснив, що Путін як головнокомандувач РФ завжди відвідує великі навчання, і в цьому випадку його поїздка на навчання "Захід-2017" не пов'язана з побоюваннями, які висловили західні країни у зв'язку з їхнім проведенням.

Як повідомляв УНІАН, спільні стратегічні навчання збройних сил Білорусі й Росії "Захід-2017" розпочалися 14 вересня і триватимуть до 20 вересня. Перший етап навчань закінчився 16 вересня. 17 вересня розпочався другий етап - активна фаза.

Навчання відбуваються на полігонах Білорусі та Росії. Президент РФ Володимир Путін у понеділок, 18 вересня, проінспектує хід цих навчань у Ленінградській області.

Напередодні до Мінська прибули спостерігачі за навчаннями від Латвії, Литви, Норвегії, Польщі, України, Швеції, Естонії - по два представники від кожної запрошеної держави.