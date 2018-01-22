Сотні тисяч греків у Салоніках вимагали від Македонії змінити назву (відео)

Сотні тисяч греків у Салоніках вийшли на протест з однією лише вимогою, аби держава Македонія змінила свою назву.

Як йдеться в сюжеті ТСН, суперечка за ім’я триває вже чверть століття. Афіни вважають, що колишня Югославська республіка буцімто вкрала однойменну назву грецького регіону та ще й намагається привласнити історію. Сусіди начебто претендують на територію Стародавньої Македонії, хоча більша частина античної держави була у межах сучасної Греції.

У Скоп’є готові піти на поступки і змінити назву країни, але, якщо цю ідею підтримають громадяни на референдумі. Втім, про жодні терміни поки не говорять.