Сотні тисяч греків у Салоніках вимагали від Македонії змінити назву (відео)
11:15, 22 січня 2018Світ
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У Скоп’є готові піти на поступки і змінити назву країни, але, якщо цю ідею підтримають громадяни на референдумі.
Греки вважають, що Македонія вкрала назву у одного з регіонів країни / Скріншот відео ТСН
Сотні тисяч греків у Салоніках вийшли на протест з однією лише вимогою, аби держава Македонія змінила свою назву.
Як йдеться в сюжеті ТСН, суперечка за ім’я триває вже чверть століття. Афіни вважають, що колишня Югославська республіка буцімто вкрала однойменну назву грецького регіону та ще й намагається привласнити історію. Сусіди начебто претендують на територію Стародавньої Македонії, хоча більша частина античної держави була у межах сучасної Греції.
У Скоп’є готові піти на поступки і змінити назву країни, але, якщо цю ідею підтримають громадяни на референдумі. Втім, про жодні терміни поки не говорять.
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