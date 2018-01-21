Македонія анонсувала проведення референдуму щодо зміни назви країни

Прем'єр-міністр Македонії Зоран Заєв заявив, що найближчим часом буде проведено референдум, на якому розглядатиметься питання щодо зміни назви країни.

Про це повідомляє ТСН.ua з посиланням на прес-служба уряду Македонії.

"Ви бачите, що відбувається прозорий процес. Оскільки ми хочемо рішення на основі національного консенсусу, яке було б підтверджено громадянами на референдумі", - сказав Заєв.

За його словами, наразі між Македонією та сусідньою Грецією, з якою і виникло непорозуміння через назву, ведуться відповідні переговори. І у разі, якщо обидві країни підійдуть до питання зважено та спокійно, вони можуть увінчатися успіхом.

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Як повідомлялося раніше, Греція висловила сподівання, що 2018 року Македонія, нарешті, вирішить питання зі зміною назви своєї країни, яку греки вважають украденою.

Як відомо, до 1991 року Македонія мала назву Соціалістична республіка Македонія, що цілком влаштовувало усі країни, однак після розпаду Югославії країна отримала теперішню назву. Тоді Греція заявила, що ця назва належить одній з її північних провінцій і була вкрадена. Тому греки постійно блокують можливість Македонії вступати до НАТО або ЄС. А Греція разом з іншими країнами ЄС називають балканську країну "Колишня Югославська республіка Македонія".