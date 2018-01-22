У Сенаті США домовилися відновити роботу уряду
Демократи та республіканці домовилися тримати уряд відкритим протягом наступних трьох тижнів.
Сенатори США проголосували за відновлення роботи федерального уряду до 8 лютого після триденної перерви.
Як повідомляє Reuters, лідер демократів у Сенаті Чак Шумер заявив, що він прийшов до згоди з республіканським лідером Сенату Мітчем Макконнеллом, щоб тримати уряд відкритими протягом наступних трьох тижнів і планувати вирішення проблеми так званих "мрійників".
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Як зазначає видання, демократи наполягали на тому, щоб будь-яке короткострокове законодавство щодо бюджетних витрат на утримання влади, має включати захист для молодих незареєстрованих іммігрантів, відомих як "мрійники".
Республіканці, у свою чергу, заявили, що не будуть вести переговори щодо імміграції, поки демократи не дадуть їм необхідних голосів для відновлення уряду.
Неспроможність досягти угоди примусила Трамп скасувати заплановану поїздку у вихідні дні до свого маєтку Мар-а-Лаго у штаті Флорида і створила невпевненість у його запланованій поїздці на цьому тижні на Всесвітній економічний форум у Давосі.