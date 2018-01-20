Порошенко зустрінеться з Трампом у Давосі - Клімкін

Президент України Петро Порошенко зустрінеться з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом в рамках участі у Всесвітньому економічному форумі, який відбудеться 23-26 січня в Давосі.

Про це Міністр закордонних справ України Павло Клімкін сказав в п'ятницю ввечері в ефірі телеканалу "Інтер".

"Звичайно, президент буде спілкуватися з Трампом", - заявив Клімкін, посилаючись на програму візиту президента Порошенка під час перебування у Давосі.

Як підкреслив дипломат, Порошенко і Трамп проведуть особисту зустріч.

"Вони будуть розмовляти як два президенти. Який сенс обговорювати питання, і в тому числі, дуже чутливі питання в форматі якомусь дуже загальному. Ніякого", - заявив Клімкін.

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Глава МЗС розповів, що до зустрічі Порошенка з Трампом відбудеться його власна зустріч з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном в Парижі, який там перебуватиме 23 січня.

"Я з Тіллерсоном буду розмовляти більш детально в Парижі. Саме така ідея і запланована, оскільки американська делегація буде перебувати не дуже довго там", - заявив Клімкін.

У цьому зв'язку Клімкін підкреслив, що в Париж навідається багато міністрів з інших країн. "Там започатковується нова ініціатива щодо контролю за хімічною зброєю, і саме там буде спілкування, в тому числі з американською делегацією", - додав глава українського МЗС.

Клімкін сказав, що він в Давосі братиме участь у дуже великій кількості зустрічей.

Разом з тим, за його словами, Порошенко в Давосі проведе близько 20 зустрічей.

Також дипломат розповів про мету візиту української делегації в Давос.

"Цей Давос, він з одного боку, оптимістичний, а з другого - дуже напружений. Я скажу чому. Навіть гасло Давосу в цьому році - це будувати спільну безпеку в розколотому світі. Тому дискусії є дуже непрості. Ми розуміємо, наскільки ускладнився світ, і які у ньому є виклики", - заявив Клімкін.

Також Порошенко зустрінеться з представниками всіх міжнародних фінансових організацій.