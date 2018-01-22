США обіцяють перенести посольство до Єрусалима до кінця 2019 року

Посольство США в Ізраїлі переїде до Єрусалима до кінця 2019 року. Про це в понеділок, 22 січня, заявив віце-президент США Майк Пенс.

"У найближчі тижні наша адміністрація просуватиме свій план відкрити посольство США в Єрусалим - і посольство США буде відкрите до кінця наступного року", - заявив Пенс у промові до ізраїльського парламенту в Єрусалимі, повідомляє DW.

Віце-президент США наголосив, що "Єрусалим є столицею Ізраїлю", і додав, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп доручив Державному департаменту розпочати початкову підготовку з перенесення американського посольства з Тель-Авіва до Єрусалима. При цьому Пенс не назвав точної дати переміщення посольства.

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Тим часом верховна представниця ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні 22 січня під час зустрічі в Брюсселі запевнила лідера палестинців Махмуда Аббаса у підтримці з боку Євросоюзу його планів зробити Східний Єрусалим столицею Палестинської держави.

Аббас у свою чергу повторив свій заклик щодо визнання столицею Східного Єрусалиму та закликав країни ЄС негайно визнати державу Палестина, стверджуючи, що це не перешкоджатиме переговорам з Ізраїлем щодо мирного врегулювання у регіоні.

Нагадаємо, конфлікт на Близькому Сході загострився після 6 грудня 2017 року, коли президент США Дональд Трамп визнав Єрусалим столицею Ізраїлю та розпорядився перенести туди американське посольство. Це спричинило хвилю насильства на Близькому Сході. З 6 грудня внаслідок зіткнень демонстрантів із ізраїльськими силовиками в Єрусалимі та на Палестинських територіях загинуло щонайменше 17 палестинців.