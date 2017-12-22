Ще кілька країн хочуть перенести посольства у Єрусалим - прем'єр Ізраїлю

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що ще кілька країн, крім США, хочуть перенести свої посольства в Ізраїлі у Єрусалим. Про це він сказав телеканалу CNN.

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«Ми зараз ведемо переговори з кількома країнами, які серйозно мають намір заявити те ж, про що заявили США, і перенести свої посольства в Єрусалим», — сказав Нетаньяху.

Напередодні Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію, в якій не визнає рішення США щодо статусу Єрусалиму як столиці Ізраїлю.

Перед голосуванням в ГА ООН з цього питання Нетаньяху назвав організацію «будинком брехні».