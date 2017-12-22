Ще кілька країн хочуть перенести посольства у Єрусалим - прем'єр Ізраїлю
16:46, 22 грудня 2017Світ
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Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньяху розповів про переговори із кількома країнами.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху / REUTERS
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що ще кілька країн, крім США, хочуть перенести свої посольства в Ізраїлі у Єрусалим. Про це він сказав телеканалу CNN.
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«Ми зараз ведемо переговори з кількома країнами, які серйозно мають намір заявити те ж, про що заявили США, і перенести свої посольства в Єрусалим», — сказав Нетаньяху.
Напередодні Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію, в якій не визнає рішення США щодо статусу Єрусалиму як столиці Ізраїлю.
Перед голосуванням в ГА ООН з цього питання Нетаньяху назвав організацію «будинком брехні».
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