Ще кілька країн хочуть перенести посольства у Єрусалим - прем'єр Ізраїлю

16:46, 22 грудня 2017
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Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньяху розповів про переговори із кількома країнами.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху / REUTERS

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що ще кілька країн, крім США, хочуть перенести свої посольства в Ізраїлі у Єрусалим. Про це він сказав телеканалу CNN.

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«Ми зараз ведемо переговори з кількома країнами, які серйозно мають намір заявити те ж, про що заявили США, і перенести свої посольства в Єрусалим», — сказав Нетаньяху.

Напередодні Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію, в якій не визнає рішення США щодо статусу Єрусалиму як столиці Ізраїлю.

Перед голосуванням в ГА ООН з цього питання Нетаньяху назвав організацію «будинком брехні».

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Теги: #Ізраїль Нетаньяху#Єрусалим столиця Ізраїлю