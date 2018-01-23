КНДР буде здатна вдарити по США через кілька місяців - глава ЦРУ
03:02, 23 січня 2018Світ
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Уряд США старанно працює над тим, щоб продовжити цей термін.
Ілюстрація / REUTERS
Глава ЦРУ Майк Помпео в інтерв'ю відповів на питання про те, коли Пхеньян буде здатний завдати ядерного удару по США.
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За його словами, мова йде про декілька місяців, пише CBS.
«Я, звичайно, був би радий сказати, що через рік... Уряд США старанно працює над тим, щоб продовжити цей термін», — зазначив Помпео.
Раніше в США оцінили ядерний потенціал КНДР.
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