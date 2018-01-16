У КНДР назвали "велику ядерну кнопку" Трампа спазмом божевільного

Державні ЗМІ Північної Кореї назвали слова Дональда Трампа про те, що у нього більше ядерна кнопка, ніж у лідера Кім Чен Ина «спазмом божевільного». Про це повідомляє independent.co.uk.

Газета правлячої партії розкритикувала президента США після того, як він написав у твіттері: «У мене теж є ядерна кнопка, але вона набагато більше і потужніше, ніж його (Кім Чен Ина), і моя кнопка працює!»

Тон коментаря не рідкість для північнокорейських ЗМІ, зазначає газета.