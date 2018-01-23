Конгрес США слідом за сенатом проголосував за відновлення роботи уряду
02:30, 23 січня 2018Світ
345
Документ підтримали 265 сенаторів, 149 висловилися проти.
Ілюстрація / REUTERS
Палата представників конгресу США услід за сенатом схвалила резолюцію про фінансування роботи уряду до 8 лютого.
Трансляцію голосування вів телеканал NBC.
Документ підтримали 265 сенаторів, 149 висловилися проти.
Читайте такожТрамп: призупинення роботи уряду США - "подарунок" демократів на мою річницю
Тепер резолюція буде направлена на підписання президенту Дональду Трампу.
Як повідомляв УНІАН, сенатори США проголосували за відновлення роботи федерального уряду до 8 лютого.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter