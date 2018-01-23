Конгрес США слідом за сенатом проголосував за відновлення роботи уряду

Палата представників конгресу США услід за сенатом схвалила резолюцію про фінансування роботи уряду до 8 лютого.

Трансляцію голосування вів телеканал NBC.

Документ підтримали 265 сенаторів, 149 висловилися проти.

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Тепер резолюція буде направлена на підписання президенту Дональду Трампу.

Як повідомляв УНІАН, сенатори США проголосували за відновлення роботи федерального уряду до 8 лютого.