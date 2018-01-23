Євросоюз знову закликав Білорусь скасувати смертну кару

В Європейському Союзі знову закликали Білорусь скасувати смертну кару, і першим кроком на цьому шляху має стати введення мораторію.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться в заяві речника Європейського Союзу, розповсюдженій сьогодні в Брюсселі.

Читайте такожУ Флориді стратили першого білого чоловіка за вбивства на расовому підґрунті

В ЄС нагадали, що 20 січня Мінський міський суд при повторному розгляді засудив до смерті В'ячеслава Сухарка та Олександра Жильнікова, які в грудні 2015 року були засуджені до довічного позбавлення волі, але потім Верховний Суд Республіки Беларусь у липні 2017 року підтримав апеляцію прокурора.

«Європейський Союз займає сильну та принципову позицію проти смертної кари, яка є жорстоким, нелюдським та принизливим покаранням та порушенням права на життя. Смертна кара не є стримуючим чинником злочину, а помилки, неминучі в будь-якій правовій системі, стають незворотними», - наголосив речник ЄС.

У цьому зв’язку він зазначив, що в ЄС очікують, що смертні вироки в Білорусі, яка є єдиною країною в Європі, що застосовує смертну кару, будуть замінені, а першим кроком до її скасування буде введення мораторію на смертну кару.

Як повідомляв УНІАН, за даними Amnesty International, кількість страт у світі за 2016 рік знизилася майже на 40%.