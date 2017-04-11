Число страт у світі за 2016 рік знизилося майже на 40% – Amnesty International

Число страт у світі за 2016 рік знизилося на 37% порівняно з 2015 роком.

Про це повідомляє у щорічному звіті міжнародна правозахисна організація Amnesty International, передає "Бі-бі-сі".

За даними організації, минулого року були виконані 1032 смертних вироки, тоді як роком раніше були страчені 1634 людини. Зниження числа страт сталося в першу чергу за рахунок Ірану і Пакистану.

Під час підрахунків не враховувалися страти в Китаї, оскільки точні дані по цій країні відсутні. Вважається, що у КНР страчено більше людей, ніж у всіх інших країнах разом узятих.

Вперше з 2006 року у списку п'яти країн з найбільшою кількістю страт не були США. Зараз країнами з найбільшим числом страт є Китай, Іран (567 страт), Саудівська Аравія (154 страти), Ірак (88 страт) і Пакистан (87 страт).

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У Європі та Центральній Азії страта діє тільки в двох країнах: Білорусі і Казахстані.

Білорусь у квітні 2016 року привела до виконання смертний вирок вперше за 17 місяців. Рік тому було страчено 22-річного жителя м. Річиця Сергія Іванова, якого визнали винним у зґвалтуванні і вбивстві.

Також у 2016 році після довгої перерви були приведені у виконання смертні вироки у Палестинській автономії, Ботсвані та Нігерії.

На даний час страти скасовані у 104 країнах. У 1997 році таких країн було лише 64.